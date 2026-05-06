Житель Ульяновска перевел 108 тысяч рублей мошенникам, пригрозившим дефолтом Мошенники сообщили жителю Ульяновска о скором дефолте и получили 108 тыс. рублей

Москва6 мая Вести.Житель Ульяновска перевел 108 тысяч рублей мошенникам, которые сообщили ему, что в стране скоро будет дефолт, сообщила пресс-служба УМВД России по Ульяновской области в мессенджере МАХ.

Молодому человеку позвонил неизвестный и сообщил, что в стране ожидается дефолт и срочно необходимо перевести все накопления на "безопасный счет". Потерпевший поверил отметили в сообщении

После этого мужчине пришло сообщение с кодом, который он и продиктовал неизвестному. Следом со счета списались все сбережения потерпевшего.

Ульяновец обратился в дежурную часть ОМВД России по Засвияжскому району.