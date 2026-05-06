Москва6 маяВести.Житель Ульяновска перевел 108 тысяч рублей мошенникам, которые сообщили ему, что в стране скоро будет дефолт, сообщила пресс-служба УМВД России по Ульяновской области в мессенджере МАХ.
Молодому человеку позвонил неизвестный и сообщил, что в стране ожидается дефолт и срочно необходимо перевести все накопления на "безопасный счет". Потерпевший поверилотметили в сообщении
После этого мужчине пришло сообщение с кодом, который он и продиктовал неизвестному. Следом со счета списались все сбережения потерпевшего.
Ульяновец обратился в дежурную часть ОМВД России по Засвияжскому району.