В Красноярском крае выявлены 117 нелегальных мигрантов, которых выдворят из РФ

В Красноярском крае выявлены 117 нелегальных мигрантов, которых выдворят из РФ В Красноярском крае выявлены 117 нелегальных мигрантов, которых выдворят из РФ

Москва16 июн Вести.В Красноярском крае в ходе рейдов правоохранители выявили 117 нелегальных мигрантов, которых выдворят из России. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.

С 1 по 10 июня в регионе прошли рейды по выявлению каналов незаконной миграции, пресечению нарушений правил пребывания иностранцев, а также задержанию лиц, представляющих угрозу общественному порядку и безопасности граждан.

[По итогам операции] выявлено и пресечено 548 административных правонарушений в сфере миграции; в отношении 117 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении и депортации за пределы Российской Федерации сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Еще 199 иностранцам не разрешено въезжать на территорию России, 93 нарушителям сокращены сроки временного пребывания в стране.

Составлено 102 административных протокола за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, возбуждено 26 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки иностранных граждан на миграционный учет.

Общая сумма административных штрафов, наложенных по итогам проверок, составила более 2,5 млн рублей.