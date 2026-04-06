Москва6 апрВести.В результате рейдов полиции в Хабаровском крае выявлено более 100 фактов нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Всего проверка коснулась более 900 объектов, включая стройплощадки, магазины, общепит, склады и места компактного проживания иностранных граждан. В итоге было составлено порядка 130 протоколов о нарушении миграционных правил.
Подготовлено 95 решений в отношении мигрантов о неразрешении въезда на территорию РФ. Принято 15 решений об административном выдворении за пределы РФуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Кроме того, принято два решения о депортации иностранцев, возбуждено два уголовных дела о фиктивной регистрации по месту пребывания (ст.322.2 УК РФ).