По факту прописки "мертвых душ" из Ингушетии в Екатеринбурге возбуждено дело

СК возбудил дело после прописки 57 "мертвых душ" из Ингушетии в Екатеринбурге По факту прописки "мертвых душ" из Ингушетии в Екатеринбурге возбуждено дело

Москва15 июн Вести.Уголовное дело о халатности возбуждено по факту фиктивной регистрации 57 жителей Ингушетии в квартире в Екатеринбурге. Доклад о расследовании будет представлен председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом говорится в официальном Telegram-канале федерального ведомства.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела указано в сообщении СК России

Ранее в ряде СМИ и интернет-источников появилась информация о том, что в квартиру, расположенную в уральской столице, через взлом аккаунта собственницы на Госуслугах прописались 57 жителей Ингушетии. В результате счета за коммунальные услуги достигли 50 тысяч рублей.

К ситуации также подключился депутат Госдумы Александр Сидякин.