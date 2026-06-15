К ситуации с пропиской "мертвых душ" из Ингушетии подключился депутат Госдумы Депутат обратился в СК из-за прописки "мертвых душ" из Ингушетии в Екатеринбурге

Москва15 июн Вести.Депутат Госдумы Александр Сидякин обратился в Следственный комитет России с просьбой разобраться в ситуации жительницы Екатеринбурга, в квартире которой оказались прописаны 57 человек из Ингушетии. Парламентарий подчеркнул, что женщина стала жертвой "чудовищного беспредела", и по факту должно быть возбуждено уголовное дело.

Каким-то чудом через Госуслуги в ее скромной двушке дистанционно прописались 57 человек из Ингушетии. И это не все. Следом за чужих "мертвых душ" пошли огромные счета за коммуналку на 50 тысяч рублей… Направил депутатский запрос в Следственный комитет. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за "мертвые души написал Сидякин в своем Telegram-канале

Подробности случившегося распространились в социальных сетях и ряде СМИ накануне. В публикациях утверждалось, что неизвестные взломали аккаунт женщины, зарегистрировали там почти 60 человек, а после эти люди обратились в уральское отделение Пенсионного фонда для получения пособия на 85 детей.

По информации источников, блокировки доступа к аккаунту и смена паролей не помогли, учетную запись смогли взломать в центре обслуживания в Ингушетии, который позднее был закрыт "за недобросовестную работу".