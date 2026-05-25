Депутат Буцкая попросила генпрокурора проконтролировать дело об уколах в Кызыле

Москва25 мая Вести.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая обратилась к генпрокурору России Александру Гуцану с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, возбужденных по информации об уколах неизвестного вещества детям в детском саду Кызыла. Соответствующее письмо парламентария имеется в распоряжении ТАСС.

Буцкая напомнила, что вопиющая ситуация имела место в детском саду №15 "Страна детства" в столице Республики Тыва. Родители утверждают, что воспитатели делали их четырехлетним детям инъекции неустановленного характера. Возбуждены два уголовных дела. Обе воспитательницы от дачи показаний отказались.

Депутат попросила генпрокурора проконтролировать ход и результаты расследования и по итогам ее проинформировать.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о ходе расследования дел о подозрительных уколах в детском саду Кызыла.