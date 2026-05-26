Москва26 мая Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к прокурору Калининградской области Максиму Попову с просьбой провести тщательную проверку обстоятельств заражения детей сальмонеллезом в частном детском центре "Сказка лэнд", сообщил ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Ранее в медиа появилась информация о том, что 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет, заболели инфекционным заболеванием в частном центре по уходу и присмотру за несовершеннолетними. В публикациях также были данные о нарушениях санитарных норм при организации питания в учреждении. Доклад о ходе расследования затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Безусловно, в рамках расследования будет выполнен полный комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших происшествию. В то же время, прошу вас, уважаемый Максим Николаевич, поручить провести тщательную и объективную проверку всех обстоятельств, связанных с эпидемическим процессом и заражением малолетних детей тяжелой инфекцией и принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности написала Лантратова

Она также подчеркнула, что в случае с заражением маленьких детей несущественных деталей быть не может.