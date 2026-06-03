Возбуждено дело после предложения чиновника матери 3 детей сдать их в детдом

Заведено дело после предложения чиновника матери 3 детей сдать их в детдом Возбуждено дело после предложения чиновника матери 3 детей сдать их в детдом

Москва3 июн Вести.В Кузбассе возбудили уголовное дело после обращения лишившейся дома многодетной матери-сироты, которой чиновники из-за отсутствия нормального жилья предложили сдать троих детей в детдом. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В сети опубликовано обращение женщины из Прокопьевска к председателю СКР Александру Бастрыкину. По словам многодетном матери, ее дом сгорел в 2005 году, с тех пор она не может получить положенное по закону жилье.

Компетентными органами ей периодически предоставляется маневренный жилой фонд, находящийся в аварийном состоянии. При этом из-за ненадлежащих условий проживания женщине предлагают отдать троих малолетних детей в детский дом говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По данному факту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.