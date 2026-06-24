СК начал проверку детдома в Кемеровской области по поручению Бастрыкина

Следком проверит детдом в Кузбассе после сообщений о наказаниях детей СК начал проверку детдома в Кемеровской области по поручению Бастрыкина

Москва24 июн Вести.В Кемеровской области Следственный комитет проверяет информацию о нарушении прав воспитанников детского дома в городе Белово. Об этом сообщил Следком РФ на платформе MAX.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что сотрудники учреждения применяют к детям физические наказания, лишают их питания и личных вещей.

По данному факту организована доследственная проверка по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Кемеровской области Бэликто Базарову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Кемеровской области - Кузбассу Базарову Б. Б. представить доклад о ходе проверки, установленных обстоятельствах и по доводам публикации говорится в публикации Следкома

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.