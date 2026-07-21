Москва21 июлВести.В полицию Сочи поступило заявление от местных жительниц о совершении противоправных действий в отношении их детей в детском саду, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Правоохранители выехали в учреждение и опросили сотрудников дошкольного учреждения.
Также опрошены родители несовершеннолетних, назначены судебно-медицинские экспертизыговорится в публикации полиции Кубани в MAX
Кроме того, изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Для дальнейшего разбирательства материалы проверки будут переданы в следственные органы, отметили в краевом полицейском главке.