Полиция проверяет данные об издевательствах в детском саду в Сочи

Матери пожаловались на издевательства над их детьми в детсаду Сочи Полиция проверяет данные об издевательствах в детском саду в Сочи

Москва21 июл Вести.В полицию Сочи поступило заявление от местных жительниц о совершении противоправных действий в отношении их детей в детском саду, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители выехали в учреждение и опросили сотрудников дошкольного учреждения.

Также опрошены родители несовершеннолетних, назначены судебно-медицинские экспертизы говорится в публикации полиции Кубани в MAX

Кроме того, изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Для дальнейшего разбирательства материалы проверки будут переданы в следственные органы, отметили в краевом полицейском главке.