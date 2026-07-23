Суд арестовал двух обвиняемых в истязании детей работниц детсада в Сочи

В Сочи заключили под стражу работниц детсада, обвиняемых в истязании детей Суд арестовал двух обвиняемых в истязании детей работниц детсада в Сочи

Москва23 июл Вести.В Сочи арестовали двух сотрудниц детского сада, обвиняемых в истязании воспитанников. Об этом пишет управление СК России по Краснодарскому краю в MAX.

Уточняется, что женщины будут находиться под стражей до 23 сентября 2026 года.

Двум фигуранткам уголовного дела об истязании малолетних воспитанников детского сада в Сочи (п. п. "а", "г", "е" ч.2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по их воспитанию (ст. 156 УК РФ) избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 сентября 2026 года говорится в сообщении

Ранее сообщалось о задержании 54-летней воспитателя и 39-летней учителя-дефектолога. По версии следствия, женщины неоднократно били воспитанников по голове, таскали за волосы, повышали на них голос и оскорбляли.