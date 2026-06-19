В Ставрополье экс-сотрудника детдома арестовали за насилие над воспитанницами

Экс-работника детдома в Ставрополье арестовали за насилие над воспитанницами В Ставрополье экс-сотрудника детдома арестовали за насилие над воспитанницами

Москва19 июн Вести.Суд в Ессентуках удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего работника детского дома, которого считают причастным к насильственным действиям в отношении воспитанниц. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина в 2012-2016 годах совершал насильственные действия в отношении нескольких воспитанниц детдома.

Ессентукским городским судом бывшему работнику детского дома избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

В СК добавили, что 64-летний мужчина признал вину. При обыске у него изъяли мобильный телефон, ноутбук и планшет, на которые он снимал противоправные действия.