Москва19 июнВести.Суд в Ессентуках удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего работника детского дома, которого считают причастным к насильственным действиям в отношении воспитанниц. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина в 2012-2016 годах совершал насильственные действия в отношении нескольких воспитанниц детдома.
Ессентукским городским судом бывшему работнику детского дома избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении
В СК добавили, что 64-летний мужчина признал вину. При обыске у него изъяли мобильный телефон, ноутбук и планшет, на которые он снимал противоправные действия.