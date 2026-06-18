Москва18 июнВести.В городе Ессентуки Ставропольского края возбуждено уголовное дело в отношении бывшего работника детского дома. Мужчину подозревают в совершении насильственных действий в отношении воспитанниц, сообщает в MAX СУ СК РФ по региону.
Сведения о противоправных действиях были выявлены в ходе мониторинга соцмедиа. По имеющимся данным, в 2012-2016 годах бывший работник детского дома города Ессентуки совершал насильственные действия в отношении нескольких воспитанниц учреждения.
При этом мужчина просил не рассказывать о своих действиях посторонним, в связи с чем они на протяжении длительного времени никому не сообщали о произошедшемговорится в сообщении
После возбуждения уголовного дела был задержан 64-летний житель города. Мужчина признал вину. Изъяты вещественные доказательства, в том числе техника (мобильный телефон, ноутбук и планшет), на которые он снимал противоправные действия. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Руководитель СУ СК РФ по Ставропольскому краю контролирует ход расследования. Следствие продолжает сбор данных о возможных пострадавших от действий фигуранта.