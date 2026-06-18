В Ессентуках экс-работника детдома подозревают в насилии в отношении воспитанниц

На Ставрополье экс-работник детдома задержан за насилие в отношении воспитанниц В Ессентуках экс-работника детдома подозревают в насилии в отношении воспитанниц

Москва18 июн Вести.В городе Ессентуки Ставропольского края возбуждено уголовное дело в отношении бывшего работника детского дома. Мужчину подозревают в совершении насильственных действий в отношении воспитанниц, сообщает в MAX СУ СК РФ по региону.

Сведения о противоправных действиях были выявлены в ходе мониторинга соцмедиа. По имеющимся данным, в 2012-2016 годах бывший работник детского дома города Ессентуки совершал насильственные действия в отношении нескольких воспитанниц учреждения.

При этом мужчина просил не рассказывать о своих действиях посторонним, в связи с чем они на протяжении длительного времени никому не сообщали о произошедшем говорится в сообщении

После возбуждения уголовного дела был задержан 64-летний житель города. Мужчина признал вину. Изъяты вещественные доказательства, в том числе техника (мобильный телефон, ноутбук и планшет), на которые он снимал противоправные действия. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руководитель СУ СК РФ по Ставропольскому краю контролирует ход расследования. Следствие продолжает сбор данных о возможных пострадавших от действий фигуранта.