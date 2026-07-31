Москва31 июлВести.Житель Екатеринбурга применил физическую силу к детям, с которыми до этого произошел конфликт у его дочери. Об этом рассказал Следственный комитет (СК) по Свердловской области.
Вечером 29 июля у дома по улице Розы Люксембург подозреваемый 1985 г.р. применил физическую силу в отношении малолетних детей, с которыми до этого якобы произошел конфликт у его дочери.
Возбуждено уголовное дело … [по статье о] хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Выполняется комплекс процессуальных действий, продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.