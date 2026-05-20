На Урале в отношении тренера по боксу возбуждено дело об истязании детей

Москва20 мая Вести.В Каменск-Уральском в отношении тренера по боксу возбуждено уголовное дело по сообщению о применении физического насилия к несовершеннолетним. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России по Свердловской области.

По сообщению о применении тренером по боксу физического насилия по отношению к несовершеннолетним возбуждено уголовное дело по … ст. 117 УК РФ (истязание) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Организована работа по сбору и закреплению доказательств. Допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы.

Как добавили в прокуратуре Свердловской области, в ходе проверки, организованной по факту произошедшего, будут установлены все обстоятельства, а также степень тяжести травм, причиненных несовершеннолетнему ребенку. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.