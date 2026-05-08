Москва8 маяВести.В Каменске-Уральском Красногорский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о похищении и истязании людей, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал судов Свердловской области.
Обвиняемые - трое жителей Каменска-Уральского. 2 января 2025 года у организатора преступления при переписке возник конфликт с двумя девушками. Желая отомстить, за оскорбления, молодой человек вместе с братом-подростком и несколькими знакомыми силой усадили четырех девушек в машину, угрожая слезоточивым газом.
Пленниц привезли на автомойку на улице Карла Маркса, где истязали: били, обливали из шланга высокого давления ледяной водой и химикатами для мытья автомобилей, оскорблялиговорится в сообщении
Из-за того, что в деле фигурируют несовершеннолетние, судебное разбирательство проходит в закрытом режиме.