На Урале начался суд по делу об истязании девушек на автомойке

Москва8 мая Вести.В Каменске-Уральском Красногорский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о похищении и истязании людей, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал судов Свердловской области.

Обвиняемые - трое жителей Каменска-Уральского. 2 января 2025 года у организатора преступления при переписке возник конфликт с двумя девушками. Желая отомстить, за оскорбления, молодой человек вместе с братом-подростком и несколькими знакомыми силой усадили четырех девушек в машину, угрожая слезоточивым газом.

Пленниц привезли на автомойку на улице Карла Маркса, где истязали: били, обливали из шланга высокого давления ледяной водой и химикатами для мытья автомобилей, оскорбляли говорится в сообщении

Из-за того, что в деле фигурируют несовершеннолетние, судебное разбирательство проходит в закрытом режиме.