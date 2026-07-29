Трое жителей Бурятии похитили и избили водителя большегруза Трое жителей Бурятии пойдут под суд за похищение и избиение дальнобойщика

Москва29 июл Вести.Трое жителей Бурятии предстанут перед судом по обвинению в похищении водителя большегрузного автомобиля и причинении тяжкого вреда его здоровью, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в мессенджере МАХ.

Летом 2025 года приятель пожаловался жителю Улан-Удэ, что на трассе в соседнем регионе он вступил в конфликт с водителем фуры, который избил его, нанеся тяжкие телесные повреждения. Фигурант решил отомстить за друга и начал искать дальнобойщика.

25 июля 2025 года возле кафе неподалеку от села Ошурково Иволгинского района Республики Бурятия он встретил водителя и напал на него с тремя знакомыми. Злоумышленники насильно усадили потерпевшего в свою машину, отвезли в лес и нанесли ему множество ударов кулаками, ногами и металлическим прутом по телу, причинив повреждения, опасные для жизни, после чего скрылись с места происшествия отметили в пресс-службе

Трое нападавших, в том числе организатор, были задержаны по горячим следам и заключены под арест. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Четвертый соучастник находится в розыске, дело в его отношении выделено в отдельное производство. Суд принял заочное решение о его аресте.