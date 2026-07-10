Трое жителей Чукотки похитили анадырца и вымогали у него деньги

Трое жителей Чукотки пойдут под суд за похищение человека и вымогательство Трое жителей Чукотки похитили анадырца и вымогали у него деньги

Москва10 июл Вести.Трое жителей Чукотского автономного округа обвиняются в похищении человека и вымогательстве, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

По данным следствия, в октябре 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений похитили жителя окружной столицы. После этого они незаконно удерживали его в одной из квартир в селе Тавайваам городского округа Анадырь, где, применяя к нему насилие и высказывая угрозы убийством, вымогали денежные средства отметили в пресс-службе

Мужчину избивали руками, ногами, деревянной шваброй и металлической сковородой по голове, телу, рукам и ногам. В общей сложности ему нанесли свыше 90 ударов.

Освободили потерпевшего сотрудники полиции, которых вызвали очевидцы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.