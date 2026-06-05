В Башкирии шестерых участников банды осудят за разбой и похищение людей

В Башкирии под суд пойдут участники банды, похищавшие людей В Башкирии шестерых участников банды осудят за разбой и похищение людей

Москва5 июн Вести.В Башкирии участники банды, занимавшиеся разбоем, вымогательством и похищением людей, предстанут перед судом. Обвинительное заключение утверждено в отношении шестерых членов группировки, сообщает в MAX региональная прокуратура.

По материалам следствия, банда организовалась в январе 2023 года. С марта 2024 года по апрель 2025 года обвиняемые, угрожая оружием, похищали людей, избивали их и вымогали деньги. Трех потерпевших они вынудили передать им более 12 млн рублей.

Так, с целью получить порядка 3,2 млн рублей, они похитили одного из потерпевших и его брата, завладели автомобилем марки "Мерседес Бенц", на котором доехали до Кумертау, где забрали данную сумму денег говорится в сообщении

В апреле 2025 года нападавшие у дома одного знакомого несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета, причинив вред здоровью.

Уголовные дела по статьям о бандитизме, разбое, вымогательстве, похищении человека, угоне, умышленном причинении легкого вреда здоровью, похищении у гражданина паспорта будут переданы для рассмотрения в Верховный суд РБ.