Москва3 авгВести.В Башкирии суд приговорил к семи годам колонии строгого режима мужчину, которого признали виновным в угрозе убийством, вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.
Его подельнику назначили 350 часов обязательных работ.
Установлено, что в январе 2025 года в селе Юмагузино Кугарчинского района фигуранты угрожали убийством троим местным жителям, используя при этом нож. Они вымогали деньги. Одним из потерпевших оказался несовершеннолетний.
С целью облегчить себе совершение преступления, подсудимые с применением силы поместили одного из потерпевших в легковой автомобиль и вывезли его за пределы населенного пункта, где продолжили вымогать деньги, сопровождая свои требования угрозами расправыотмечается в сообщении
В отношении третьего фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.