Житель Башкирии приговорен к 7 годам за вымогательство и похищение человека Суд в Башкирии приговорил к 7 годам мужчину, похитившего человека

Москва3 авг Вести.В Башкирии суд приговорил к семи годам колонии строгого режима мужчину, которого признали виновным в угрозе убийством, вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

Его подельнику назначили 350 часов обязательных работ.

Установлено, что в январе 2025 года в селе Юмагузино Кугарчинского района фигуранты угрожали убийством троим местным жителям, используя при этом нож. Они вымогали деньги. Одним из потерпевших оказался несовершеннолетний.

С целью облегчить себе совершение преступления, подсудимые с применением силы поместили одного из потерпевших в легковой автомобиль и вывезли его за пределы населенного пункта, где продолжили вымогать деньги, сопровождая свои требования угрозами расправы отмечается в сообщении

В отношении третьего фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.