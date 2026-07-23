Члены ОПГ получили до 10,5 года за похищение человека в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону осуждены члены этнической ОПГ за похищение человека

Москва23 июл Вести.В Ростове-на-Дону Ворошиловский суд вынес приговор четырем участникам этнической организованной преступной группы, признав их виновными в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ Ростовской области.

По данным следствия, в мае 2024 года организатор ОПГ Абдурасул Бободжонов совместно с тремя соучастниками похитили иностранного гражданина с целью вымогательства у него 1 миллиона рублей. Потерпевшему были нанесены телесные повреждения.

Группировка действовала под прикрытием одной из диаспор Ростовской области.

Суд назначил троим фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от 9,5 до 10,5 года с отбыванием в колонии строгого режима. Четвертый участник, Кемран Гусаинов, осужден на 10,5 года колонии особого режима. Также осужденные обязаны выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей каждый.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону назначил троим от 9,5 до 10,5 года колонии строгого режима, а Гусаинову - 10,5 года колонии особого режима. При этом каждый из осужденных должен выплатить штраф в 400 тыс. рублей говорится в публикации

Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, вымогательстве и грабеже.