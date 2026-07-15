В Асбесте осуждены участники ОПГ, похитившие у пенсионеров более 3,7 млн рублей

В Асбесте осуждены участники ОПГ за хищение у пенсионеров более 3,7 млн рублей В Асбесте осуждены участники ОПГ, похитившие у пенсионеров более 3,7 млн рублей

Москва15 июл Вести.Асбестовский городской суд вынес приговор по уголовному делу о хищении более 3,7 млн у пожилых людей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В совершении преступления обвинили трех местных жителей – двух юношей и девушку. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

В 2023 году молодые люди вступили в организованную преступную группу, специализировавшуюся на хищении средств у пожилых граждан, в ней они выполняли роль курьеров.

Неустановленные участники преступной группы по телефону сообщали пенсионерам, что их родные попали в ДТП и им требуется финансовая помощь. Осужденные забирали у потерпевших деньги, часть которых оставляли себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму отправляли соучастникам.

Материальный ущерб на сумму свыше 3,7 млн рублей причинен 14 потерпевшим.

Асбестовский городской суд назначил виновным наказание от 2 до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима сказано в публикации ведомства в Telegram-канале

Осужденные признали вину в полном объеме.