В Екатеринбурге будут судить мошенницу за хищение у пенсионеров более 4,6 млн

В Екатеринбурге участницу ОПГ обвиняют в хищении более 4,6 млн у пенсионеров В Екатеринбурге будут судить мошенницу за хищение у пенсионеров более 4,6 млн

Москва29 июн Вести.В Екатеринбурге участницу организованной преступной группы будут судить за хищение у пенсионеров более 4,6 млн рулей. Подробности сообщает в MAX прокуратура Свердловской области.

По материалам следствия, в период не позднее февраля 2026 года жительница Московской области вошла в состав ОПГ, члены которой занимались хищением денежных средств у пожилых граждан. Пострадавшим сообщали ложные сведения о необходимости задекларировать наличные деньги с последующим хранением на так называемом "безопасном счете".

По указанию соучастников в марте 2026 года обвиняемая прилетела из Москвы в Екатеринбург.

Выполняя роль курьера, женщина в Екатеринбурге встретилась с пожилым жителем ЗАТО г. Лесной и забрала у него наличные в сумме свыше 2 млн рублей. После чего внесла деньги на неустановленный криптокошелек говорится в сообщении

Позже обвиняемая забрала у другой пожилой жительницы 2,6 млн рублей и была задержана при попытке обмена денежных средств на криптовалюту.

Обвиняемая по статье о мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой, с причинением значительного ущерба признала вину в полном объеме. Материалы в отношении других участников ОПГ выделены в отдельное производство.