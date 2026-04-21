Члены ОПГ пойдут под суд в Самаре по делу о хищении у россиян 470 млн рублей

Москва21 апр Вести.Семеро участников преступной группировки, обвиняемые в хищении у жителей Самары и Москвы более 478 миллионов рублей, предстанут перед судом. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие установило, что с декабря 2024 года по февраль 2025 года глава структурного подразделения преступного сообщества и шесть его участников вводили в заблуждение граждан и убеждали их переводить накопления на так называемые безопасные счета.

В результате указанных действий пятерым гражданам причинен материальный ущерб на общую сумму более 478 миллионов рублей говорится в сообщении

Фигурантам в зависимости от их роли и степени участия было предъявлено обвинение в руководстве структурным подразделением преступного сообщества и участии в нем, а также особо крупном мошенничестве.

В рамках расследования имущество обвиняемых на общую сумму 41 миллион рублей было арестовано.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский районный суд Самары для рассмотрения по существу.