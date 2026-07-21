Воронежец получил 10,5 года за похищение людей и кражу 151 тысячи долларов

Житель Воронежа осужден за похищение двоих мужчин и кражу валюты Воронежец получил 10,5 года за похищение людей и кражу 151 тысячи долларов

Москва21 июл Вести.В Богучарском районе Воронежской области суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, который вместе с сообщником, представившись сотрудниками ФСБ, похитил двух мужчин и отобрал у них более 151 тысячи долларов. Об этом сообщила пресс-служба Богучарского районного суда.

По данным следствия, в октябре 2022 года злоумышленники напали на потерпевших прямо на территории районного отдела полиции, надели на них наручники и, угрожая физической расправой, заставили отдать крупную сумму в валюте, а также телефоны и смарт-часы. Чтобы усилить психологическое давление, на голову одного из мужчин надели пакет, на лицо другого – куртку. После этого нападавшие высадили жертв на парковке и скрылись.

Кроме того, при обыске у Цыхманова нашли 61 пистолетный патрон.

Свою вину подсудимый не признал. Суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Богучарский районный суд Воронежской области вынес приговор в отношении 39-летнего жителя г. Воронежа Цыхманова Е. А… Суд признал Цыхманова Е. А. виновным и назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в публикации

Приговор пока не вступил в законную силу.