Заключенный под Хабаровском выдавал себя за участников СВО, вымогая деньги

В Хабаровском крае заключенный выдавал себя за участников СВО, вымогая деньги

Москва13 апр Вести.Городской суд Советской Гавани вынес приговор заключенному, отбывающему наказание по другому делу, за мошенничество под видом пропавших участников СВО, сообщила объединенная пресс-служба судов Хабаровского края в Telegram-канале.

С августа 2023 года по октябрь 2024 года осужденный, отбывая наказание в ИК №5 УФСИН по Хабаровскому краю, находил в социальных сетях объявления о розыске без вести пропавших участников СВО.

Изменяя голос и представляясь пропавшим, он сообщал родственникам ложные сведения о ранении и нуждаемости в деньгах на лечение. Потерпевшие переводили денежные средства на его счета, в результате чего четырем лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 1 334 000 рублей отметили в пресс-службе

Еще в трех случаях родственники пропавших бойцов заподозрили обман и ничего фигуранту не перевели.

Суд признал мужчину виновным в восьми эпизодах мошенничества и назначил ему 6 лет 10 месяцев лишения свободы. Вместе с неотбытой частью наказания по предыдущему наказанию ему назначили 7 лет колонии особого режима.

Кроме того, он должен возместить ущерб двум потерпевшим в размере 345 тысяч рублей и четырем – в размере 930 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.