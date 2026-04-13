Москва13 апрВести.Городской суд Советской Гавани вынес приговор заключенному, отбывающему наказание по другому делу, за мошенничество под видом пропавших участников СВО, сообщила объединенная пресс-служба судов Хабаровского края в Telegram-канале.
С августа 2023 года по октябрь 2024 года осужденный, отбывая наказание в ИК №5 УФСИН по Хабаровскому краю, находил в социальных сетях объявления о розыске без вести пропавших участников СВО.
Изменяя голос и представляясь пропавшим, он сообщал родственникам ложные сведения о ранении и нуждаемости в деньгах на лечение. Потерпевшие переводили денежные средства на его счета, в результате чего четырем лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 1 334 000 рублейотметили в пресс-службе
Еще в трех случаях родственники пропавших бойцов заподозрили обман и ничего фигуранту не перевели.
Суд признал мужчину виновным в восьми эпизодах мошенничества и назначил ему 6 лет 10 месяцев лишения свободы. Вместе с неотбытой частью наказания по предыдущему наказанию ему назначили 7 лет колонии особого режима.
Кроме того, он должен возместить ущерб двум потерпевшим в размере 345 тысяч рублей и четырем – в размере 930 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.