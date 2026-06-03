Москва3 июнВести.Житель Амурска 29 лет предстанет перед судом по обвинению в краже. Он похитил 600 тысяч рублей у семьи погибшего участника спецоперации, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.
… в марте 2026 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в квартиру своей знакомой и похитил из сейфа 600 тыс. рублей, которые были частью выплаты, предназначенной ей как члену семьи погибшего участника специальной военной операцииотметили в пресс-службе
Обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб, однако потерпевшая заявила иск на 305 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Амурский городской суд Хабаровского края для рассмотрения по существу.