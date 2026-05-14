Суд Хабаровска приговорил к 9,5 годам колонии псевдомедика за обман населения В Хабаровске за обман населения приговорена к колонии 41-летняя псевдомедик

Москва14 мая Вести.В Хабаровске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы краевой столицы, которая обвиняется в мошенничестве, сообщается в MAX-канале прокуратуры края.

Суд установил, что женщина с 2016 по 2019 годы входила в состав ОПГ, которая оказывала псевдомедицинские услуги населению. Злоумышленники, не имея специального образования, создали сеть псевдомедицинских организаций в Хабаровском крае и Амурской области. Жителям диагностировали серьезные заболевания, которые якобы требовали немедленного лечения в их учреждениях. Жертвами их преступлений стали свыше 840 человек, сумма причиненного ущерба составила почти 100 миллионов рублей.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 10 миллионов рублей отмнечается в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.