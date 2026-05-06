В Волгограде группа мошенников обманула пятерых бойцов СВО на 6 млн рублей В Волгограде банда мошенников, обманувшая пятерых бойцов СВО, пойдет под суд

Москва6 мая Вести.Трое участников организованной группы предстанут перед судом в Волгоградской области по делу о мошенничестве с выплатами бойцам СВО. ОБ этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые Мамедов, Акобян и Исазаде с февраля 2022 года по сентябрь 2024-го похищали деньги военнослужащих, которых они обманным путем склоняли к заключению контрактов с Минобороны для службы в зоне СВО. При этом они гарантировали, что контрактников не направят в боевые подразделения.

Затем они оформляли банковские карты, на которые после заключения контракта перечислялись денежные средства, с целью их дальнейшего хищения сказано в сообщении

Кроме того, они оформляли на себя доверенности на распоряжение всем имуществом граждан, в том числе банковскими счетами.

Всего они обманули пятерых бойцов, нанеся им ущерб на сумму порядка 6 миллионов рублей.