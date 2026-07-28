Москва28 июл Вести.В Волгоградской области мошенники выманили у женщины, потерявшей сына на СВО, более 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В Волжском телефонные мошенники обманули пенсионерку на сумму более 6 миллионов рублей… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей всех участников преступной группы и задержанию курьеров говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Жертвой аферистов стала 57-летняя жительница Волжского. По данным следствия, сначала с ней связались якобы представители благотворительного фонда. Они заявили, что для получения госнаграды за погибшего в зоне спецоперации сына необходимо пройти некую "процедуру оформления", и запросили для этого ее паспортные данные.

После женщине позвонили из "поддержки Госуслуг", предупредили, что ее персональные данные попали не в те руки, и предложили "спасти" средства на счетах.

Гражданка поверила, сняла более 4 миллионов и отдала курьеру для "официального декларирования", а через несколько дней после повторного общения с мошенниками таким же образом лишилась еще 2 миллионов.