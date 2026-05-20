В Калмыкии возбудили дело о похищении свыше 7 млн рублей у вдовы участника СВО

Дело о похищении более 7 млн рублей у вдовы бойца СВО возбуждено в Калмыкии В Калмыкии возбудили дело о похищении свыше 7 млн рублей у вдовы участника СВО

Москва20 мая Вести.В Волгограде полиция Калмыкии задержала пособницу мошенников, которая обманным путем выманила у вдовы участника СВО более 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе МВД России по республике.

Преступники использовали распространенную схему мошенничества. Сначала вдове бойца позвонил якобы сотрудник федерального правоохранительного министерства, чтобы проверить, все ли положенные по закону соцвыплаты она получает. После того, как женщина продиктовала номер СНИЛС, к афере подключились "представители" Госуслуг, Центробанка и ФСБ.

Следуя инструкции мошенников, женщина открыла счет в другом банке, куда перевела 7,5 млн рублей, которые в последующем обналичила и передала прибывшему курьеру говорится в сообщении

Задержанная девушка-курьер, 21-летняя жительница Перми, созналась в содеянном. Полученные у потерпевшей деньги она передала своим "кураторам". Фигурантка арестована, расследование продолжается.