Мошенники обманули жителя Волгограда более чем на 4 млн рублей

Волгоградец лишился более 4 млн рублей, поверив в обвинение в финансировании ВСУ Мошенники обманули жителя Волгограда более чем на 4 млн рублей

Москва15 июн Вести.Житель Волгограда стал жертвой распространенной мошеннической схемы и лишился более 4 млн рублей. Подробности сообщает в MAX ГУ МВД России по Волгоградской области.

27-летний потерпевший рассказал, что 14 мая ему позвонили от лица сотрудника правоохранительных органов и сообщили, что со счетов молодого человека осуществляются финансирование враждебного государства. Далее мужчину убедили перевести накопления на "безопасный" счет.

Находясь под психологическим давлением и опасаясь возможных последствий, потерпевший снял в банке 3,7 млн рублей... После этого мужчина передал всю сумму неизвестной женщине, назвав кодовое слово, которое ему заранее сообщили мошенники говорится в посте

Позже по указанию аферистов потерпевший перевел им еще 500 тысяч рублей, после чего обратился в полицию. В общей сложности он лишился 4,2 млн рублей.