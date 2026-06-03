Москва3 июнВести.В Волгограде произвели задержание подозреваемого в сотрудничестве с представителями украинских боевиков. Он содействовал им в совершении афер в отношении родственников бойцов ВС РФ, сообщает РИА Новости.
Его действия привели к суммарному ущербу родным российских военнослужащих в 300 миллионов рублей.
В частности, задержанный активировал сим-карты для их дальнейшего использования как раз для совершения противоправных действий. Мужчина действовал из исправительного центра, где он находился после осуждения к принудительным работам.
Задержанный держал связь с представителем одного из подразделений ВСУ благодаря тому, что после осуждения ему по закону было разрешено пользоваться ноутбуками, интернетом и периодически покидать стены исправительного центра.
Возбуждены дела о заведомо ложных сообщениях о терактах и госизмене.