Москва7 июн Вести.Волгоградские оперативники задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Подробности сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области в MAX. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным сведениям, 23-летний неработающий местный житель приобретал у третьих лиц банковские карты, оформленные в различных банковских учреждениях.

В дальнейшем с этих карт им осуществлялось обналичивание денежных средств, добытых преступным путем, в том числе в результате мошеннических действий говорится в сообщении

За помощь злоумышленникам подозреваемый получал денежное вознаграждение.

В мае этого года в ходе задержания по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили 80 банковских карт, 50 сим карт, а также 15 мобильников.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.