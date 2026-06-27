Москва27 июнВести.Десять миллионов рублей, включая сумму, полученную в связи со смертью сына в зоне проведения СВО, отдала злоумышленникам 55-летняя жительница Артема, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
Согласно данным, злоумышленники позвонили женщине, представившись сотрудниками правоохранительных органов и банка, и сообщили, что ее личный кабинет на портале госуслуг взломан, а денежные средства пытаются перевести за границу аферисты.
Потерпевшая сняла со счетов все накопления, включая денежные средства, полученные в связи со смертью сына, погибшего при выполнении боевых задач. В дальнейшем передала 10 млн рублей, упакованные в пакет, неизвестной девушке, назвавшей кодовое словонаписали в пресс-службе
Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие.