Жительница Артема отдала мошенникам 10 млн, полученных за гибель сына в зоне СВО

Жительница Приморья отдала мошенникам 10 млн рублей Жительница Артема отдала мошенникам 10 млн, полученных за гибель сына в зоне СВО

Москва27 июн Вести.Десять миллионов рублей, включая сумму, полученную в связи со смертью сына в зоне проведения СВО, отдала злоумышленникам 55-летняя жительница Артема, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Согласно данным, злоумышленники позвонили женщине, представившись сотрудниками правоохранительных органов и банка, и сообщили, что ее личный кабинет на портале госуслуг взломан, а денежные средства пытаются перевести за границу аферисты.

Потерпевшая сняла со счетов все накопления, включая денежные средства, полученные в связи со смертью сына, погибшего при выполнении боевых задач. В дальнейшем передала 10 млн рублей, упакованные в пакет, неизвестной девушке, назвавшей кодовое слово написали в пресс-службе

Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие.