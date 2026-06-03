Прокуратура контролирует расследование дела о крупном мошенничестве в Приморье

Пенсионерку в Приморье мошенники обманули почти на 5 млн рублей Прокуратура контролирует расследование дела о крупном мошенничестве в Приморье

Москва3 июн Вести.Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о мошенничестве в Большом Камне Приморского края, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, жительница пгт Шкотово 1956 года рождения стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 4,7 миллиона рублей. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

"Ход и результаты расследования уголовного дела, а также возмещение ущерба находятся на контроле межрайонной прокуратуры отмечается в сообщении

Установлено, что женщине позвонила якобы сотрудница сервиса "Госуслуги" и сообщила хищении персональных данных. Далее потерпевшей стали звонить "силовики", которые убедили ее снять сбережения и положить на "безопасный счет". Женщина сняла 4,7 миллиона рублей и передала наличные курьеру. Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию.