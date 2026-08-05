К 13 годам приговорили мужчину в Воронеже за госизмену и экстремистские призывы

В Воронеже мужчину приговорили к 13 годам за госизмену и экстремистские призывы К 13 годам приговорили мужчину в Воронеже за госизмену и экстремистские призывы

Москва5 авг Вести.Воронежский областной суд приговорил 31-летнего мужчину к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену и призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в мессенджере MAX.

Установлено, что в 2022 году фигурант передал представителям спецслужб иностранного государства информацию о военных объектах в Воронежской области.

Кроме того, в марте и апреле 2022 года, действуя по мотивам ненависти и вражды, он разместил в одной из социальных сетей в открытом доступе комментарии, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и лиц, поддерживающих проведение специальной военной операции отмечается в сообщении

Обвиняемому также назначены штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы на один год. Помимо этого, ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в соцсетях.