Житель Хабаровска осужден на 14 лет за госизмену

Житель Хабаровска осужден за государственную измену Житель Хабаровска осужден на 14 лет за госизмену

Москва17 июл Вести.Хабаровский краевой суд приговорил 47-летнего местного жителя к 14 годам колонии за государственную измену (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мужчина в октябре 2023 года в интернете отправил электронное письмо консульству иностранного государства с просьбой о предоставлении политического убежища и сотрудничестве против безопасности России.

С февраля по июль 2024 года он подтверждал готовность сотрудничать, передавал личные данные для натурализации и собирал информацию о военной продукции для использования против безопасности Российской Федерации говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

Так, суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы, со штрафом в размере 400 тыс. рублей и ограничением свободы на 1,5 года.