Жительница Хабаровского края осуждена за госизмену За госизмену жительница Хабаровского края приговорена к 14 годам колонии

Москва2 июл Вести.Двадцатилетняя жительница Хабаровского края приговорена к 14 годам лишения свободы за совершение ею с мая по июнь 2025 года на территории региона госизмены, диверсий и легализацию денежных средств, заработанных в результате этих преступлений, сообщается в MAX-канале судов края.

Судом в отношении осужденной назначено наказание в виде 14 лет исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафа 50 тысяч рублей. Взыскана сумма материального ущерба отмечается в сообщении инстанции

Обвиняемая признала свою вину. Приговор в законную силу не вступил.