Хабаровчанка получила год колонии за грабеж и повреждение чужого паспорта Хабаровчанка избила знакомую, ограбила и порвала ее паспорт

Москва14 июл Вести.Год колонии строгого режима и 30 тысяч рублей штрафа присудили в городе Юности 39-летней местной жительнице по делу о грабеже и повреждении документа, удостоверяющего личность, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

В канун Нового года во время застолья она избила знакомую, отобрала и разорвала ее паспорт, похитив семь тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила на алкоголь отметили в пресс-службе

Ранее судимая женщина признана виновной по обоим статьям.