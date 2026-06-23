Москва23 июнВести.Хабаровские полицейские задержали подозреваемую в краже более 1,66 миллиона рублей с банковской карты знакомого, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Установлено, что мужчина, выпивая со знакомой, доверил ей банковскую карту, пин-код, пароль от мобильного банка для покупки продуктов. Когда он уснул, знакомая скрылась с картой. Полиция задержала 38-летнюю ранее судимую подозреваемую.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемая находится под обязательством о явкеотмечается в сообщении
Женщина успела потратить 450 тысяч на выкуп украшений соседки и покупку ей шин, а также купила себе четыре золотых кольца, еду и оплатила такси. У задержанной изъяли 436 тысяч рублей и ювелирные изделия. У соседки - выкупленные украшения и шины.