В Хабаровске задержали похитительницу с карты знакомого более 1,66 млн рублей

У жителя Хабаровска собутыльница украла с карты более 1,66 млн рублей В Хабаровске задержали похитительницу с карты знакомого более 1,66 млн рублей

Москва23 июн Вести.Хабаровские полицейские задержали подозреваемую в краже более 1,66 миллиона рублей с банковской карты знакомого, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что мужчина, выпивая со знакомой, доверил ей банковскую карту, пин-код, пароль от мобильного банка для покупки продуктов. Когда он уснул, знакомая скрылась с картой. Полиция задержала 38-летнюю ранее судимую подозреваемую.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемая находится под обязательством о явке отмечается в сообщении

Женщина успела потратить 450 тысяч на выкуп украшений соседки и покупку ей шин, а также купила себе четыре золотых кольца, еду и оплатила такси. У задержанной изъяли 436 тысяч рублей и ювелирные изделия. У соседки - выкупленные украшения и шины.