Москва15 июнВести.Жительница Кежемского округа похитила свыше 7 мл рублей с банковской карты своего бывшего мужа, рассказала пресс-служба МВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.
Житель Кодинска 1965 года рождения заявил в полицию о том, что его бывшая супруга забрала у него банковскую карту. При этом мужчина пояснил, что несмотря на давний развод и раздельное проживание, женщина время от времени навещала его и совершала покупки с его карты.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что с января по апрель на банковскую карту заявителя поступили выплаты в связи с гибелью их сына в зоне СВО. Такие же суммы пришли на счет его бывшей супругиотметили в пресс-службе
Сам потерпевший не знал о выплатах.
… собственные сбережения бывшая возлюбленная заявителя потратила на покупки, а миллионы экс-супруга перевела на свой банковский счет. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила 7,1 млн рублейнаписали в ведомстве
Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.