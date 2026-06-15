Под Красноярском женщина украла со счета бывшего мужа более 7 млн рублей Жительница Красноярского края похитила у экс-супруга 7 млн выплат за гибель сына

Москва15 июн Вести.Жительница Кежемского округа похитила свыше 7 мл рублей с банковской карты своего бывшего мужа, рассказала пресс-служба МВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.

Житель Кодинска 1965 года рождения заявил в полицию о том, что его бывшая супруга забрала у него банковскую карту. При этом мужчина пояснил, что несмотря на давний развод и раздельное проживание, женщина время от времени навещала его и совершала покупки с его карты.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что с января по апрель на банковскую карту заявителя поступили выплаты в связи с гибелью их сына в зоне СВО. Такие же суммы пришли на счет его бывшей супруги отметили в пресс-службе

Сам потерпевший не знал о выплатах.

… собственные сбережения бывшая возлюбленная заявителя потратила на покупки, а миллионы экс-супруга перевела на свой банковский счет. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила 7,1 млн рублей написали в ведомстве

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.