Камчадалка вышла по УДО за 5 краж, совершила еще 10 и теперь вернется в колонию

Жительница Камчатки, не оправдавшая доверие суда, вновь отправится в колонию Камчадалка вышла по УДО за 5 краж, совершила еще 10 и теперь вернется в колонию

Москва19 июн Вести.Камчатский краевой суд утвердил приговор Петропавловск-Камчатского городского суда по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы, которая нарушила правила условно-досрочного освобождения и теперь вернется в колонию, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Судом первой инстанции установлено, что осужденная не оправдала оказанное доверие и в период условно-досрочного освобождения по приговорам о 5 кражах совершила еще 10 на сумму почти 100 тыс. рублей в алкомаркетах, магазинах бытовой химии, а также у приятеля отметили в пресс-службе

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев 10 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция решение поддержала.

Приговор суда вступил в законную силу.