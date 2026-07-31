Москва31 июлВести.В Бахчисарайском районе Республики Крым Верховный Суд приговорил к 15 годам лишения свободы 56-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Судом установлено, что женщина в период с апреля по октябрь 2022 года на банковский счет для сбора денежных средств в интересах вооруженных сил Украины перевела более 23 тыс. рублейпоясняется в сообщении
Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Позже ее ждет дальнейшее ограничение свободы на один год.