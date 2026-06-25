Жительнице Алушты дали 5 лет за призывы разрушить Крымский мост Осуждена жительница Алушты, призывавшая разрушить Крымский мост

Москва25 июн Вести.Южный окружной военный суд огласил приговор по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранткой расследования являлась жительница Алушты Алла Бацюра. По версии следствия, она комментировала публикации в интернете призывами разрушить Крымский мост как объект критически важной инфраструктуры России.

Комментарии были размещены под публикациями о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги.

В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев лет говорится в сообщении

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.