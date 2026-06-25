Москва25 июнВести.Южный окружной военный суд огласил приговор по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили в пресс-службе суда.
Фигуранткой расследования являлась жительница Алушты Алла Бацюра. По версии следствия, она комментировала публикации в интернете призывами разрушить Крымский мост как объект критически важной инфраструктуры России.
Комментарии были размещены под публикациями о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги.
В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев летговорится в сообщении
Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.