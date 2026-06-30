Жительница Севастополя осуждена за передачу данных о ВС РФ разведке Украины Жительница Севастополя осуждена на 16 лет за госизмену

Москва30 июн Вести.Жительница Севастополя признана виновной в государственной измене в пользу Украины и приговорена к 16 годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Крыму.

Суд… назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей приводит агентство данные ведомства

В суде было установлено, что фигурантка 1980 года рождения вышла на связь с представителями спецслужб противника и передавала им данные о маршрутах передвижения личного состава и военной техники ВС РФ, в том числе местах дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые ВСУ использовали для атак. Кроме того, будучи шеф-поваром одного из городских общепитов, она собиралась отравить участников СВО.

Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.