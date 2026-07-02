Москва2 июл Вести.К семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорил Елизовский районный суд 35-летнюю местную жительницу за неуплату алиментов, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что мать шестерых детей, будучи обязанной на основании решения суда выплачивать алименты и имея судимость за аналогичное деяние, не исполняла свои обязанности по их финансовому содержанию. Образовалась задолженность в размере почти 353 тыс. рублей