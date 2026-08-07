Жительница Новокузнецка получила 2,5 года колонии за удар ножом в живот брату

Жительница Новокузнецка осуждена за причинение тяжкого вреда здоровья брату Жительница Новокузнецка получила 2,5 года колонии за удар ножом в живот брату

Москва7 авг Вести.Жительница Новокузнецка 34 лет осуждена на два года шесть месяцев колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью собственному брату, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса в мессенджере МАХ.

В суде установлено, что в январе 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла своему брату удар ножом в живот, причинив проникающее колото-резаное ранение с повреждением одного из отделов желудочно-кишечного тракта написали в пресс-службе

Вину в совершении преступления женщина не признала.