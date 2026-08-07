Москва7 авгВести.Жительница Новокузнецка 34 лет осуждена на два года шесть месяцев колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью собственному брату, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса в мессенджере МАХ.
В суде установлено, что в январе 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла своему брату удар ножом в живот, причинив проникающее колото-резаное ранение с повреждением одного из отделов желудочно-кишечного трактанаписали в пресс-службе
Вину в совершении преступления женщина не признала.