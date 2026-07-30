Москва30 июлВести.В городе Мирный женщина осуждена к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью супруга на фоне ревности, сообщается в MAX-канале прокуратуры Якутии.
37-летняя женщина с учетом рецидива осуждена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режимаотмечается в сообщении
Установлено, что она нанесла 7 января 2026 года в селе Арылах во время конфликта на фоне ревности один удар ножом в грудь своему супругу, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Приговор в законную силу не вступил.