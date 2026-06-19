Жительница магаданского общежития получила судимость за конфликт с соседом Исправработы назначены жительнице общежития в Магадане, ударившей соседа ножом

Москва19 июн Вести.Три года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства назначил суд 51-летней магаданке, ударившей ножом в бедро соседа по общежитию, сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области в мессенджере МАХ.

В суде установлено, в одном из общежитий областного центра в коридоре между жильцами произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом в область бедра. В результате ножевого ранения пострадавшему причинен легкий вред здоровью отметили в пресс-службе

Приговор в законную силу не вступил.